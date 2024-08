Franco Gallardo terminó su relación con Margarita porque hay alguien que está ocupando su corazón. El hijo del “Tiburón” no pudo seguir ocultándole la verdad a su ex enamorada y le confesó que quiere a su vecina Belén Rizo Patrón a su lado.

“No puedo seguir mintiéndome, tampoco quiero seguir mintiéndote. No puedo olvidarme de Belén”, aseguró, dejando boquiabierta a Margarita, quien no podía creer lo que estaba escuchando.

Pero la confesión no quedó ahí. “Lo siento, pero tenía que decírtelo. Yo no puedo seguir aguantándolo más, Margarita. Hace tiempo (que me siento así). Nunca he podido olvidarme de ella”, aseguró Franco.

La rabia embargó a Margarita, quien le reclamó por todo el tiempo perdido en la relación a la que él mismo no le veía un futuro. “¿Cómo puedes ser tan malo? ¿Entonces por qué regresaste conmigo?”, vociferó.

Y Franco intentó excusarse: “Yo pensé que se me iba a pasar. Yo te quiero mucho y siempre te he querido. Lo de Belén pensé que era una tontería y que se me iba a pasar porque era una novedad y ya. Lo siento mucho de todo corazón, Margarita. No quise hacerte daño, pero cuando me enteré de que Belén estaba saliendo con Benjamín no pude soportarlo y todo me quedó más claro. Me volví como un loco”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.