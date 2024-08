Conchita Méndez terminó completamente desilusionada de Esteban al descubrir que el hombre se había inventado toda una vida lujosa. Por eso, llegó corriendo a los brazos de su ex Manuel Gallardo.

La mujer buscó al “Tiburón” en su casa y pidió que la perdone “por todas las tonterías que hice. Te juro que a partir de ahora regresa la Conchita de antes”. Manuel se mostró totalmente confundido porque no entendía el cambio repentino de actitud.

“Fui una tonta. La mayor estupidez fue tratar de hacerme una pituca. Yo sé que tú me quieres como soy. Yo sé que somos el uno para el otro. Esto de acá fue una metida de pata”, agregó.

Pero Manuel tenía claro que no quiere regresar con ella, porque estaría enamorado de Techi. “Conchita, creo que deberías organizar un poco tu cabecita. No sé, tal vez tómate unos días del terminal y llevas ayuda de un psicólogo. Sería bueno que recibas ayuda para que no sigas haciendo espectáculos por todas partes”, aseveró.

Aunque Conchita no se iba a dar por vencida tan rápido: “Manuel, por ti yo perdí el norte, perdí todo. ¿Por qué no nos damos otra oportunidad como pareja, por nuestra relación? (…) Por favor, no tiremos nuestra relación por la ventana. Démonos otra oportunidad. Ya sé que fue mi culpa porque yo te descuidé, no te valoré”. Pero Manuel no dio su brazo a torcer.

Así que Conchita se jugó su última carta: “Vamos al psicólogo, a terapia de pareja, juntos. Vamos juntos. Por nuestra relación, Manuel, por favor. Yo lo voy a hacer. ¿Tú te animas a hacerlo?”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.