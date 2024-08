Conchita Méndez está convencida de que fue su responsabilidad el haberse acabado la relación entre ella y Manuel Gallardo. Sin embargo, el “Tiburón” le recalcó que no es como lo piensa. “Conchita, yo no te puedo ayudar. Entiéndeme. Por lo menos no de la forma que quieres. Yo te quiero muchísimo, pero como amiga nada más”, aseguró el hombre al ver que no podía hacerla cambiar de opinión.

Al parecer, Conchita también se cansó de rogarle y tomó una decisión; aun pensando que era su responsabilidad. “¿Nada más (como amiga)? Está bien. Yo me voy a levantar sola. No fue tu culpa, yo te fallé”, sentenció.

Y, una vez más, el “Tiburón” Gallardo le recalcó: “No, tú no fallaste. Fui yo quien decidió no seguir contigo. Tú hiciste todo lo posible. Lo hiciste bien. Son cosas que pasan. Así es el amor, tal vez faltó ese clic que dicen”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.