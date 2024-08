Gracia Rizo Patrón llegó hasta la parroquia del barrio junto a su prometido Felipe Arosemena para ser testigo de la primera comunión de su hermanita María Piedad. Ahí se encontró con Salvador Gallardo.

Los vecinos intercambiaron intensas miradas que desencadenaron que Gracia le suelte la mano a su prometido. “¿Pasa algo mi amor? Te sentí rara, parecía que me ibas a soltar la mano”, le cuestionó Felipe a su prometida.

Pero Gracia lo negó todo: “Cero, lo que pasa es que me puse a pensar en mi papá y me dio pena que no esté aquí, nada más”. Eso pareció tranquilizar a Felipe, quien solo optó por dejar un tierno beso en la frente de su futura esposa.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.