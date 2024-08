María Belén Rizo Patrón se encerró en su cuarto tras reencontrarse, después de bastante tiempo, a su padre. Y se llevó la peor impresión de él al verlo esposado en un patrullero.

La Cocó entró en la habitación para intentar consolarla. “A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa acá? El olor a tristeza llega hasta abajo. Ay mi nieta sanduchito.No sé por qué los hijos del medio sienten que tienen que pasar inadvertidos, eso es pecado mortal mi Belencita”.

La joven se sinceró con su abuela al asegurar que no puede perdonar a su padre porque siente que “traiciona” a su mamá Techi. “Tengo tanta rabia, tanta. Yo no sé si pueda perdonarlo. El beso de hoy para mí fue una despedida. Mi papá se me cayó. Yo nunca voy a volver a sentir lo mismo por él”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.