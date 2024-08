Techi junto a su hija María Gracia llegaron a la dependencia policial para ver a José Antonio Rizo Patrón. Pero en la puerta se encontraron al abogado Rafael, quien, previamente, intentó sobrepasarse con la mujer.

Tenerlo nuevamente cara a cara enfureció a Techi, quien no dudó en soltarle un par de verdades. “Rafael, no hemos venido a escuchar tus opiniones“, respondió exasperada la mujer al notar que el abogado solo quería hablar de lo terco que es José Antonio.

Y, llegó un punto en el que todo lo acumulado dentro de Techi explotó: “Ahórrate tu amistad hacia nosotras, ¿ya? Lo que tú hiciste conmigo mató toda la confianza que teníamos. ¿Qué? No me pongas esa cara, yo a mis hijas no les he ocultado nada. Es mejor que sepan cuando las personas no son fiables. Las cosas claras desde el principio. Tú eres el abogado de José Antonio, no de la familia”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.