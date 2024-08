Techi reunió a sus hijas Gracia y Belén para, junto a su mamá Cocó, hablar sobre el futuro de José Antonio Rizo Patrón. La mujer le aseguró a las jóvenes que su padre está bien, pero que su situación con la justicia es complicada.

En esta conversación la mujer reveló que, pronto, José Antonio pasará a una cárcel para cumplir su condena. En ese momento, La Cocó salió en defensa de su yerno: “Él no es como los verdaderos delincuentes. Él es un hombre decente que tuvo problemas de caja chica, digamos”.

Pero Belén se mostró escéptica ante la situación: “Bueno, si está preso no creo que sea por robar comida como Los Miserables“. Su hermana mayor Gracia NO soportó la actitud de la joven y le respondió: “Belén, basta. No estás ayudando en nada, ¿por qué haces esto?”.

Aunque la situación no quedó ahí, porque Belén se mostró totalmente en contra de perdonar a su papá por el abandono a la familia. “Que no cuente con mi apoyo”, sentenció la joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.