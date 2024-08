Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente se encontraban conversando en la oficina del Terminal Pesquero cuando de pronto Loreta llegó para interrumpir su momento. “El Tiburón” le explicó que Techi finalmente se iba a incorporar a la empresa, Loreta quería pasar un rato con su amiga, pero la “pituca” se mostró bastante en contra.

“Yo mejor las dejo solas, para que hablen. Tengo que ir al puesto”, expresó Manuel con el fin de que ambas puedan conversar y tener un tiempo a solas. Sin embargo, Loreta comenzó con los picantes coqueteos con Manuel.

“Manuel, escúchame. Tenemos un negocio pendiente”, dijo Loreta con mensajes subidos de tono. “Loreta, no me agarres tanto el tiburón, por favor. Mire, yo mejor me voy. Todos los negocios los puede ver con la señora Techi”, sentenció Manuel.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.