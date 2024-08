Belén y Piedad Rizo Patrón fueron molestadas por sus compañeros en la puerta de su colegio. Esto se dio debido a que su papá recientemente fue a prisión. Franco Gallardo no dudó en encarar a Margarita, pues sospecha de que ella se encargó de esparcir el rumor. “Margarita, ya sé que fuiste tú. Te dije que no lo hicieras e igual lo hiciste”, dijo muy molesto.

“No se puede confiar en ti”, añadió el hijo del “Tiburón”. Margarita no dudó en defenderse de las acusasiones que lanzó Franco. “No he dicho nada, además sabes lo chismosos que son en el colegio. No es mi culpa que el papá de Belén haya armado un escándalo en la iglesia”, sentenció.

Por su parte, el joven no cree en las palabras de su ex. “Me dijiste que no lo ibas a hacer e igual lo hiciste. Eres una mentirosa”, contestó. Luego de insistir tanto, finalmente Margarita explotó contra el amigo de Belén. “En todo caso la que no debería de confiar en ti soy yo. Mientras era tu enamorada pensabas todo el tiempo en la pituca esa. No te vengas a hacer la víctima, no pienso seguir perdiendo el tiempo”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.