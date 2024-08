Este miércoles 14 de agosto se transmitió el capítulo 73 de “Pituca sin Lucas“. En este nuevo episodio, se ve que Techi De La Puente tiene los sentimientos encontrados por el regreso de José Antonio Rizo Patrón a la vida de sus hijas y, por otro lado, por tenerle cariño a Manuel Gallardo, a pesar de tener en contra a su familia.

El “Tiburón” Gallardo aprovechó la situación para declarar su amor por su vecina: “Te quiero tanto Techi, así que tú pídeme lo que quieras que te lo doy”. Y su vecina le correspondió: “Manuel, lo único que tengo claro ahorita es lo que siento por ti”.

Por otro lado, Alonso Gallardo, de manera accidental, le reveló a todos sus amigos que el padre de Piedad está DETENIDO por la policía. Esto provocó el llanto de la pequeña, quien no quiere saber nada de su amigo.

En tanto, Franco visitó a su ex enamorada Margarita para pedirle un favor en beneficio de ¿BELÉN? “Margarita, quiero pedirte un favor. No tiene nada que ver conmigo. Es con Belén y con Piedad. Para que no estés comentando en el colegio nada de lo que pasó en la iglesia con su papá”, suplicó el joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.