José Antonio Rizo Patrón, quien ahora se encuentra en la cárcel, recibió la visita de su abogado para hablar sobre la fianza que tendrá que pagar para salir libre. “Cuando salga, lo primero que voy a hacer es recuperar a mi Techi”, expresó el papá de las Rizo Patrón. Sin embargo, su abogado rápidamente le pincharía el globo de la felicidad.

“Justo la vi, saliendo cuando yo llegaba”, expresó de forma bastante sarcástica. “Es un ángel esa mujer, me trajo algo de ropa. Qué tal coraje que tiene. Pensar que la dejé sola con todo esto”, aseguró José Antonio.

Su abogado no se guardó nada y decidió decir de todo. “Bueno, sola, sola tampoco… Yo he visto que Techi tiene un amigo, el vecino, parece que se han hecho bastante cercanos”, comentó. “Techi es una mujer inteligente, hermosa. Su marido no aparece hace un montón de tiempo. Tiene un amigo. A buen entendedor, pocas palabras”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.