Margarita decidió contarle toda la verdad a Belén Rizo Patrón. El gran perjudicado es Benjamín, quien piensa que su plan estaba yendo de lo mejor. Ante esta situación, la jovencita no tuvo más remedio que hablar con él personalmente. “Tengo que hablar contigo, Benja. Hablé con Margarita y me dijo que… Me dijo algo muy feo sobre ti… Que tú estás conmigo porque ella te lo pidió”, mencionó.

Benjamín se mostró bastante sorprendido e impactado. Sabe que lo que dijo Margarita es verdad, pero no esperó que su “compañera” lo fuera a traicionar de esa forma. “¿Cómo se te ocurre, Belén? ¿De dónde sacaste eso?”, preguntó. Belén querías respuestas, pero hasta el momento no había recibido ninguna. “A mí no se me ocurrió, me lo dijo Margarita”, aseveró.

El enamorado de la jovencita tachó a Margarita de “mentirosa” y le pidió que no crea en sus palabras. “Hubieras empezado por ahí. Ella es una mentirosa mayúscula y solamente te quiere fregar, ¿cómo le vas a creer?”, expresó. Tras ello, aseguró que el amor que siente por Belén es puro. “Yo no sería capaz de hacer algo así. De verdad, Belén, tú a mí me encantas”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.