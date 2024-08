Franco Gallardo fue a visitar a Belén Rizo Patrón, pues vio que quedó muy afectada luego de que sus compañeros en el colegio la molestaran con la situación de su papá. Sin embargo, hubo algo que quedó pendiente, pues ambos pensaron que fue Margarita la que esparció el rumor. Belén ya se enteró de la verdad, pero Franco aún no tiene idea de que no fue ella. “Yo le hablé a Margarita y le pedí que no dijera nada al respecto, pero ya sabes cómo es”, comentó.

Al escuchar las palabras de Franco, Belén no dudó en aclararle la situación para evitar mayores conflictos. “No fue ella, yo también pensé que había sido ella. Es más, fui a encararla a su casa”, expresó. “Los compañeros de Picky, los que fueron a su primera comunión”, señaló a los culpables.

En ese instante Franco se dio cuenta del terrible error que había cometido. “¡La fregué mal! Yo también fue a encararla”, comentó. Sin embargo, Belén dio icónica frase con la que ejemplifica lo que sucedió. “Mi abuela dice, hazte fama y échate a la cama”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.