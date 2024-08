Micaela Gallardo se encontró con Felipe Arosamena en el salón de clases. Ambos comenzaron a hablar un poco sobre lo sucedió el día de la primera comunión de Piedad Rizo Patrón. Pipo le mencionó que estuvo apoyando a la familia de Gracia. De un momento a otro, se le ocurre mencionar que pronto contraerá matrimonio con ella.

“No te había dicho, pero nos vamos a casar dentro de poco”, expresó generando gran asombro en Micaela, quien se molestó mucho con su comentario. “¿Sabes qué, Felipe? No entiendo por qué me dices estas cosas. No sé si lo dices por molestarme. ¿Por qué querría saber yo saber que te casas con ella?”, sentenció.

Pipi se desencajó un poco, pues no espero que su amiga reaccionara de esta forma. “Porque somos amigos….”, acotó. Sin embargo, eso no pareció calmarla y continúo atacándolo. “No, no quería saber. Esto me parece muy desubicado”, explotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.