Este miércoles 21 de agosto se transmite un nuevo episodio de “Pituca sin Lucas“. Belén, una de las hijas de José Antonio Rizo Patrón, se enfrentará a la cruda realidad de la situación judicial de su padre cuando sus compañeras del colegio se burlen de ella por ver a su padre en la portada de un periódico.

Además, Conchita seguirá en pánico por su estado de salud. “Yo me estoy mentalizado que no estoy embarazada”, aseguró la mujer. “Si fuera de Manuel no tendrías por qué preocuparte“, le respondió Enrí, dejándola con la duda.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.