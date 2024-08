María Gracia regresó a casa después de visitar a su papá José Antonio Rizo Patrón en la cárcel y se mostró sumamente molesta con su mamá Techi De La Puente. Una vez frente a su progenitora, la joven le reclamó por abandonar a su padre en una situación tan difícil como la que está atravesando.

“También le dijiste que te querías separar, ¿por qué mamá? ¿cuál es el apuro?”, le recriminó. “Gracia, no me gusta cómo me estás hablando”, le respondió Techi.

Pero Gracia no se detendría: “¿Y cómo quieres que te hable? Si tú ya habías decidido separarte, y le habías dicho a mi papá y nosotras no lo sabíamos. ¿Por qué mamá? ¿Es por el vecino acaso? ¿Es por Manuel? ¿Mi papá sabe de Manuel?”.

Techi, por su lado, se mostró indignada y aseguró que José Antonio no conoce de su relación con el vecino. Aunque, Gracia aseguró que su padre ha estado preguntando por el otro hombre. “Me parece raro que el primer día que voy a visitarlo me hable del vecino. O sea, o alguien le ha contado sobre Manuel o él te ha estado viendo a distancia. Mi papá sabe de Manuel”, precisó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.