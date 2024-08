Conchita Mendez se mostró contrariada al descubrir que todos los malestares que tiene podrían deberse a un EMBARAZO. Al inicio, la mujer no se mostró nada preocupada por la situación; pero, tras la visita al médico, analizó la situación y podría ser que sí esté esperando un bebé.

Una vez en casa, Enrí le recordó que, después de dejar a Manuel Gallardo, salió con Esteban, el pituco farsante. “¿Con Esteban no tuviste nada? Porque tú no tienes ni un pelo de monja de claustro”, aseguró su amigo.

En ese momento, Conchita unió información y se mostró totalmente ALTERADA. “Ay no. Esteban… No puedo tener un hijo de ese pituco bamba. Ay no, Dios mío. Muero, revivo y me vuelvo a morir”, se lamentó.

Momentos después, Conchita salió a comprar una prueba de embarazo, acompañada de sus grandes amigos Enrí y Goyo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.