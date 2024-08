Este martes 20 de agosto se transmitió el capítulo 77 de “Pituca sin Lucas“. Techi De La Puente se ve en una encrucijada después de que su hija mayor María Gracia la encarara por su situación sentimental con Manuel Gallardo. La joven visitó a su papá José Antonio Rizo Patrón en la cárcel y este le preguntó por la relación de su madre con el vecino. Por esta situación, los hijos del “Tiburón” también se mostraron preocupados.

“Ahora que volvió el papito de las pitucas, debe tener cuidado. Todo el mundo sabe que entre mi papá y la señora Techi pasa algo; sobre todo Gracia que es su hija. Ese tipo tiene poder”, le advirtió Micaela a su padre Manuel.

Mientras que, por su lado, María Gracia le aseveró a su madre: “Me parece raro que el primer día que voy a visitarlo me hable del vecino. O sea, o alguien le ha contado sobre Manuel o él te ha estado viendo a distancia. Mi papá sabe de Manuel”.

Además, Franco intentó arreglar las cosas con Margarita, así que la buscó en su casa. Sin embargo, fue atendido por Don Bernardo, quien le pidió un gran favor por el bienestar de su nieta. “Mi nieta es una muchachita muy buena y muy linda que no merece que tú la hagas sufrir. Así que déjala tranquila. Es más, te voy a pedir, por favor, que no la busques más”, suplicó el adulto mayor.

En tanto, Conchita Mendez fue al doctor para saber la causa de sus malestares de salud. Ahí se chocó con una realidad: podría estar esperando un bebé. Pero no solo eso; sino que la mujer también reveló que el padre podría ser Esteban, el pituco estafador. “Ay no. Esteban… No puedo tener un hijo de ese pituco bamba. Ay no, Dios mío. Muero, revivo y me vuelvo a morir”, se lamentó.

Revive el capítulo 77 de “Pituca sin Lucas” vía YouTube

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.