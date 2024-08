Franco Gallardo hizo todo un plan para que Belén Rizo Patrón pueda encarar a Benjamín. No sólo hizo que el universitario aparezca, sino que también trajo a Margarita. Cuando lo vio, lo confrontó. “Hola, Belén aún no llega… Vamos a hablar los cuatro”, sentenció. De pronto, Belén sale de su casa y reproduce el audio que le envío Margarita.

Benjamín se puso bastante nervioso y quiso excusarse con Belén. “Belén, déjame explicarte bien las cosas. Hablemos solos, por favor”. No sólo eso, sino que también quiso echarle la culpa a Margarita. “¡¿Ahora yo tengo toda la culpa y tú no hiciste nada?!”, dijo indignada la nieta de Don Bernardo.

Franco se no quedó callado y también enfrentó a su expareja. “¡Eres una doble cara, no te quiero cerca ni siquiera como amiga!”, acotó bastante enojado. Belén hizo lo propio con Benjamín. “¡Ándate de aquí, no quiero verte aquí!”, sentenció. Al ver la insistencia de Benjamín, Franco usó su fuerza contra él y se fueron a las manos. “¿Por qué no te largas ahora? Sino te saco la mugre ¿No entiendes castellano, imbécil?”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.