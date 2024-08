Conchita Méndez no se quedó con las ganas y aprovechó la mínima oportunidad que tuvo para contarle a Techi acerca de su supuesto embarazo. No conforme con eso, le recalcó que el hijo que está esperando es de Manuel Gallardo. Sin embargo, al parecer Techi no cree en sus palabras.

“¿Cómo te quedó el ojo?”, comentó Conchita, esperando una respuesta por parte de Techi. “Mira, Conchita, has mentido tantas veces que esta vez no voy a caer”, sentenció María Teresa bastante segura de sus palabras. “Es tu problema si no me quieres creer, pero en algún momento se va a notar”, mencionó Conchita.

Techi se mostró incómoda con los comentario de Conchita y puso el ambiente bastante tenso. “Tus enredos con Manuel me tienen hasta acá, como para estar cayendo en tus chismes”, acotó. Por su parte, Conchita hizo todo lo posible para que Techi creyera en sus palabras: “En algún momento se me va a notar la barriguita”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.