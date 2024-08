María Teresa De La Puente se encontraba en el terminal, sentada frente a San Pedro, cuando de pronto llega Conchita y toma asiento a su costado. La emprendedora le contó que toda esta situación la tiene tensa, pero que prefiere mantenerse a margen por un motivo muy especial. “En mi estado no me puedo exaltar”, comentó.

Techi se sacó de contexto, pues no entendía a qué se refería. “¿Cuál estado? No entiendo”, expresó. En ese instante a Conchita se le ocurre revelarle que se encuentra en estado de gestación. “Ah… No te conté… Es que estoy embarazadísima”, añadió.

Sin embargo, eso fue no lo que le cayó como baldazo de agua fría a Techi. Lo que vendría a continuación la puso muy helada. “A que no sabes quién es el padre. Sí, Manuel “El Tiburón” Gallardo”, sentenció Conchita con una sonrisa de oreja a oreja.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.