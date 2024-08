Este lunes 26 de agosto se transmite un nuevo episodio de “Pituca sin Lucas“. Techi desatará toda su furia contra Manuel Gallardo luego de enterarse de peculiar noticia en la que está involucrada Conchita. Como se recuerda, la emprendedora le aseguró a María Teresa que está esperando un bebé del “Tiburón”.

“Techi, si no me vas a decir por qué estás molesta, al menos dime algunas pistas”, expresó Manuel bastante sorprendido por la postura que está tomando María Teresa. Sin embargo, ella fue muy cuidadosa con sus revelaciones. “¿Por qué mejor no le pides una pista a tu ex? Bueno, ya no sé qué tan ex”, sentenció.

Por otro lado, María Piedad tomará una decisión bastante arriesgada. Expondrá su vida por ver a su papá unos segundos. “Ahí voy amigo prisionero. Falta muy poco tiempo para vernos”, manifestó antes de tomar un camino sin rumbo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.