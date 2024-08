Felipe Arosamena salió bastante afectado luego de conversar con María Teresa De La Puente acerca de la nueva estafa que realizó José Antonio Rizo Patrón en la que está involucrado su papá. En la salida se encontró con Micaela Gallardo, quien se mostró muy sorprendida al verlo. “Oye, estás raro. ¿Estás bien?”, mencionó.

El estudiante de medicina se sinceró con su amiga. “No tan bien, pero prefiero no hablar del tema y tú me dijiste que no querías oír mis cosas”, expresó. De pronto, Pato interrumpió su conversación y Pipo apresuró su salida. “Disculpen, pero estoy apurado, tengo clases en 40 minutos”, acotó.

Pato comenzó a tener dudas acerca de cómo Pipo lo trata desde que tiene una relación con la hija de “El Tiburón Gallardo”. “¿Soy yo o desde que estamos juntos a las justas me saluda?”, manifestó. Sin embargo, Micaela descartó por completo esta teoría. “No, nada que ver. Parece que tiene algún problema”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.