Margarita está muy afectada emocionalmente por lo que pasó con Franco Gallardo y Belén Rizo Patrón. La jovencita fingió estar enferma para no asistir a clases, pero de un momento a otro salió de su habitación y protagonizó toda una escena.

“Estoy harta, abuelo, harta. Me quiero ir de esta casa, me quiero ir de este barrio, me quiero ir del colegio, no aguanto más”, dijo con los ojos llorosos. Rápidamente Don Bernardo se acercó a ella con el fin de darle apoyo. “Ay, mi vida. No te pongas así”, expresó su abuelito.

Sin embargo, ella le aclaró que necesita estar sola. “Abuelo, necesito estar sola”. Tras esas palabras, procedió a retirarse. Miguelito decidió intervenir y comentó lo siguiente: “Le ha puesto que es la culpa de Franquito. Ay, esos amores de la juventud cuanto duelen”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.