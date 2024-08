Margarita tiene problemas emocionales a raíz de que Franco Gallardo decidió decirle “Adiós” para siempre. Incluso le mintió a Don Bernardo sobre su enfermedad sólo para no asistir a clases. En una conversación más privada, le hizo saber todo su sentir. “No quiero ir al colegio, no quiero verlos juntos… Te mentí, es que no sabía cómo decírtelo”, comentó.

En ese instante, Don Bernardo se abrió con su nieta y le dedicó unas tiernas palabras. “No tienes que mentirme, yo soy tu abuelo y te amo con todo mi corazón. Bueno, mañana puedes faltar al colegio si quieres, pero tarde o temprano vas a tener que enfrentar esta situación. En la vida es importante dar cara a los problemas”, comentó.

Por último, le recalcó que él siempre va a estar a su lado. En las buenas y en las malas. “Cada día te va a doler menos, eres una chica fuerte. Te voy a apoyar siempre, mi amor”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.