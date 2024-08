María Gracia Rizo Patrón regresó al barrio para compartir con su mamá, hermanas y abuela hasta el momento en que contraiga matrimonio con su prometido Felipe Arosemena. Por eso, Salvador ha estado muy atenta a la presencia de su vecina e intenta recuperarla.

Después de colgar una llama de su prometido, Gracia recibió este mensaje de su vecino. “No sabes cómo te extraño”, le escribió Salvador, acompañado de una fotografía de él en el terminal.

La hija de Techi no le respondió, así que Salvador insistió: “Sé que lo abriste, salieron las dos flechas azules. Mándame una foto tuya, para saber que estás bien”. Gracia pareció ceder y se tomó la foto; pero la eliminó antes de enviarla.

Así que, al no recibir respuesta, Salvador volvió a escribirle: “¿Y? ¿Por qué no te sacas una foto princesa? Seguro estás despeinada. Igual eres preciosa”. Gracia tecleó una respuesta sencilla para salir de la situación: “No estoy fea, estoy triste y no quiero que me veas triste”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.