La Cocó llegó hasta la cárcel para visitar a su yerno José Antonio Rizo Patrón. Y, aunque el empresario intentó evadir el tema de los delitos que cometió, la mamá de Techi no dudó en sacarle TODA la información sobre las estafas que cometió.

Al verse acorralado, a José Antonio no le quedó más opción que revelarle los detalles a su suegra. “Me fallaron los ceros. Usted sabe que las acciones se fueron a pique. Además, ha habido algunos clientes que me jugaron chueco. Pero acá estoy yo, dando la cara. Cuando debería haber otros que deberían estar pagando también”, aseguró el empresario.

La Cocó le respondió muy seria: “Es que tú no diste la cara, te atraparon y en un pésimo momento”. “Vamos suegra, no sea tan dura. Yo la he estado pasando horrible”, le suplicó José Antonio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.