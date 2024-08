Benjamín NO quiere seguir con el plan de Margarita para hacerle daño a Belén. Por eso, decidió confesarle a su amiga los verdaderos sentimientos que tiene ahora por la hija de Techi De La Puente.

“Parece que Belén me está gustando un poco”, aseguró el joven, que tenía como plan romperle el corazón a la nueva vecina. “¿Qué? Pero el punto era que no te enganches Benja”, le recriminó Margarita.

Sin embargo, Benjamín parece tener la situación CLARA: “Sí, ya sé Margarita. Lo que no sé es si pueda seguir con esto como plan, ¿me entiendes? Yo me la voy a agarrar. Solamente no te metas ni me apresures”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.