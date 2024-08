Salvador Gallardo tiene claro que desea recuperar a María Gracia Rizo Patrón y regresarla a su vida. Por eso, está tomando acción y quiere superarse como persona; y ha iniciado por inscribirse a la universidad.

El joven, evidentemente emocionado, les contó la noticia a sus amigos Enrí y Goyo del Terminal Pesquero. “Ingresé a la universidad y creo que voy a estudiar en la noche”, dijo lleno de júbilo.

Aunque Goyo no perdió la oportunidad para jugarle una broma. “Felicitaciones. Pero si eso es para cerebritos, ¿cómo ingresaste tú? Te van a ver como bicho raro”.

Y Salvador le siguió la broma: “Bicho raro eres tú. Si yo he sido recontra aplicado en el colegio, tenía buenas notas. Lo que pasa es no ingresé a la universidad porque murió mi viejita y me puse a trabajar acá en el local con mi viejo. Todos tenemos derecho a una mejora en la vida. Yo quiero comprobar si puedo. En algún momento voy a heredar el imperio del “Tiburón”, tengo que tener las herramientas”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.