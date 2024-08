Este lunes 05 de agosto se transmitió el capítulo 66 de “Pituca sin Lucas“. Loreta llegó dispuesta a todo hasta el Terminal Pesquero para atrapar, finalmente, a Manuel Gallardo. Sin embargo, no contó con que él -y el apoyo de Conchita- la alejarían un poco más del “Tiburón”.“Por favor, señora Loreta, ya le dije que mi corazón está ocupado”, había dicho el emprendedor.

Pero esta declaración NO fue un impedimento para que Loreta intente robarle un beso al “Tiburón”. Y, justo en ese momento, Conchita irrumpió en la oficina de Manuel y jaló del cabello a Loreta. “Alto ahí, oye flacucha. ¿Qué tienes palo de anticucho? Perdonarán, disculparán que me alteren las mujeres regaladas que desprestigian a gente como uno”, le gritó

En tanto, parece que la relación entre Techi De La Puente y la hija de Manuel, Micaela Gallardo, podría estar mejorando. La joven se mostró dispuesta a seguir apoyando a sus vecinas en el difícil momento que atraviesan. “No se preocupen, de verdad. Lo que pasó fue bastante horrible, entonces, si podemos ayudar un poquito, a buena hora, ¿no?“, aseguró la estudiante ante el agradecimiento de la mujer por darles una mano.

Además, Franco Gallardo aprovechó en acercarse a Belén Rizo Patrón para confesarle que ESTÁ CELOSO de su acercamiento con Benjamín. “Belén, desde que estás saliendo con Benjamín, yo me siento raro… Celoso”, sentenció el joven; aunque no recibió la respuesta esperada por parte de su vecina.

Aunque NO solo sucedió eso en el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas”. Por su parte, Pato ENFRENTÓ a Felipe y le aseveró que tiene que alejarse de Micaela. “¿Te puedo decir algo, Felipe? ¿Por qué eres tan metiche? Mira, si en algún momento te gustó Micaela, piña. Ahora está en otra, está conmigo. ¿Así que por qué mejor no te enfocas en tu novia? Así no te vuelven a agarrar a combos”.

Revive AQUÍ el capítulo 66 de “Pituca sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.