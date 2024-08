Manuel Gallardo ya no encuentra manera alguna de alejar a Loreta de su vida. Así que decidió hablar con la verdad. “Por favor, señora Loreta, ya le dije que mi corazón está ocupado”, aseveró evidentemente enojado.

Antes de llegar a ese punto, el “Tiburón” Gallardo le había pedido que NO le envíe más fotos hot. “Ya pare el carro con eso de las fotos. No me interesan. El punto es que no me tiene que estar mandando esas fotos. Además, tengo un hijo de 10 años que para jugando con mi teléfono, no quiero tener problemas”.

Pero la mujer no se daba por vencida: “¿Y tampoco quieres tener problemas conmigo, Tiburón?”. Así que Manuel tuvo que hablarle con la verdad; aunque aún no ha revelado quién ha ocupado su corazón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.