Felipe Arosemena se acercó a Pato para pedirle que cuide bien a Micaela Gallardo, luego de verlos dándose otro beso en medio de la universidad. Sin embargo, el joven no tomó muy bien el comentario del asistente de cátedra del curso que lleva.

“He visto a Micaela muy contenta”, aseguró Felipe. “Sí, y la verdad que yo también lo estoy bastante”, agregó Pato.

Y, el siguiente comentario de Pipo sería la gota que derramaría el vaso: “Qué bueno que estés saliendo con ella. Micaela es lo máximo. Tiene su carácter, pero es sensible, bondadosa. Tienes que cuidarla”.

Así que Pato no se quedó callado: “¿Te puedo decir algo, Felipe? ¿Por qué eres tan metiche? Mira, si en algún momento te gustó Micaela, piña. Ahora está en otra, está conmigo. ¿Así que por qué mejor no te enfocas en tu novia? Así no te vuelven a agarrar a combos”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.