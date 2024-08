Franco Gallardo agarró desprevenida a Belén Rizo Patrón y le confesó TODO lo que está sintiendo al verla junto a Benjamín. El hijo del “Tiburón” no pudo seguir ocultando los celos que siente contra el nuevo “amigo” de su vecina.

“Belén, desde que estás saliendo con Benjamín, yo me siento raro… Celoso”, aseguró el joven, dejando boquiabierta a Belén.

Ella, consciente de la situación, le dejó en claro su punto de vista: “Que se te note menos entonces Franco. Porque no me quiero seguir peleando con Margarita. Además, debe estar loquísima porque todas mis cosas están en tu casa”.

Pero Franco le refutó: “En ese caso, yo también estoy loco porque esto es muy difícil para mí. Yo sé que quedamos en separarnos, pero no he podido”. “No hemos podido. Pero intentemos no mezclar las cosas, ¿te parece?”, le suplicó Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.