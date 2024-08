El nuevo episodio de “Pituca Sin Lucas” trajo muchas sorpresas en la trama. Todo comenzó con Techi revisando el celular de Manuel Gallardo, cuando de pronto encontró mensajes y fotos subidos de tono por parte de Loreta. Esto hizo que enfureciera y se pusiera bastante celosa. No dudó en reclamar lo sucedido, sin embargo, “El Tiburón” supo como calmarla. Además, ella mencionó estar bastante estrada con el tema.

Por otro lado, la cita de Conchita no terminó bien. La expareja de Manuel comenzó a salir con un argentino. Cuando llegó a su casa empezó a tener otras intenciones, queriendo llevar el encuentro por el lado pasional. Lamentablemente, empleó una maniobra con la que la peluca quedó expuesta. Goyo escuchó los gritos y no dudó en ir a ayudarla, pero terminó arruinando toda la salida.

Mientras que esto sucedía con Conchita, La Cocó no perdía el tiempo en la casa de Don Bernardo, con quien había quedado para pasar la noche en su casa. El abuelito de Margarita se mostró bastante coqueto con algunas insinuaciones. Lejos de molestarse, la abuelita de las Rizo Patrón sonreía de forma bastante pícara. Eso no fue todo, en medio de su sueño le pidió matrimonio, pero no pasó a más.

Finalmente, María Gracia Rizo Patrón no la está pasando nada bien con su nueva vida. Llamó a Belén en busca de consuelo, pero la muchacha está muy estresada por el tema del embargo, tanto así que no tuvo reparos en regañarla y decirle que está viviendo una vida de princesas, mientras que su familia la pasa mal.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.