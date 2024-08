María Teresa De La Puente encontró conversaciones que Loreta y Manuel Gallardo, donde su amiga incluso le envía mensajes y fotos subidas de todo. Techi no dudó en reclamar en cuanto pudo. “Creo que alguien te está esperando en un Jacuzzi. Mira tu celular para que te quede claro como el agua… Agua caliente y espumosa”, mencionó. Manuel en un inicio no podía entender a qué se refería.

“¡Miércoles! Esta tipa está más loca que Conchita”, mencionó el emprendedor cuando vio a de qué estaba hablando Techi. “Vecina, ¿por casualidad me está revisando el celular?”, expresó.. Rápidamente Techi intentó excusarse. “Empezó a sonar y pensé que era una emergencia lo ví y dios mío, qué desagradable”, manifestó.

Manuel intentó ver el lado bueno del asunto. “Hasta me gusta, porque si me celas es porque me consideras tu hombre”, comentó bastante seguro de sí mismo. “¡¿Me ves molesta?! Esas fotos tienen Photoshop, tiene hartas cirugías”, comenzó a decir María Teresa. Fue ahí cuando “El Tiburón” intentó calmarla. “Yo sólo tengo ojos para ti, pensar en ti y en lo hermosa que eres. Me gusta que te puedo sacar una sonrisa”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.