Conchita Méndez y Esteban pasaron un momento bastante incómodo cuando a ella se le cae la peluca de la manera más random posible. Ambos pegaron el grito en el cielo y esto alarmó a Goyo, quien ingresó a la casa muy rápido. “María Consuelo, discúlpame, no sabía que tenías peluca”, fue la forma en la que el argentino intentó disculparse. De pronto, Goyo ingresó corriendo. “¡Maldito degenerado! Te metes con ella, te metes con todo el rioba”, dijo bastante alterado.

Goyo tenía entre manos un extintor y no dudó en usarlo contra el empresario. “¡Esto es por Conchita!”, gritó antes de rociar al argentino. Luego de atacarlo, Conchita salió en defensa de su cita. “¿Defenderme de qué? Esteban no me ha hecho nada, sólo se me ha salido la peluca”, dijo excusando el fuerte ruido que realizó.

Por otro lado, el que estaba muy enojado era Esteban. “Me arruinaste mi bata de seda china”, mencionó bastante preocupado por su vestimenta. Rápidamente Conchita decidió meterse en la conversación para que se calmara el tenso ambiente. “Disculpa, Esteban. Acá mi asistente Grégori a veces se equivoca”, expresó. Tras ello, Conchita y Goyo salieron corriendo del lugar muy avergonzados.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.