La Cocó se quedó a dormir en la casa de Don Bernardo, debido a todos los problemas que están presentando las Rizo Patrón. En un inicio el abuelito de Margarita se mostró bastante coqueto con la señora, quien sólo atinó a reírse de forma bastante pícara. Sin embargo, en medio de la noche bajó por un vaso de agua y sucedió lo impensado.

Cocó terminó de servirse un vaso con agua, cuando empezó a escuchar a Don Bernardo hablar dormido. “Cocó querida, cocó adorada. No, no me toques ahí. Por favor, ahí no me toques. No me toques los relámpagos que te vas a llenar de crema pastelera”, expresó el arequipeño.

De pronto todo se volvió más interesante y La Cocó decidió prestar más atención de lo debido. “¡Ya pues! ¿Hasta cuándo me vas a tener así? ¡Cásate conmigo! ¡Hazme el hombre más feliz del mundo!”, manifestó. Emocionada, decidió hacer que lo vuelva a repetir. “¡¿Qué dijo Don Bernardo?!”, acotó. Lamentablemente, no tuvo mucho éxito y continuó dormido.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.