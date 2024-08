María Gracia Rizo Patrón está entre la espada y la pared. La hija mayor de Techi ya está viviendo junto a Felipe Arosemena en casa de sus padres y tiene una boda a futuro que quiere realizar. Sin embargo, en su mente aún está el amor por Salvador Gallardo, que nació de un día para el otro.

En una conversación con su hermana Belén, la joven REVELÓ que no puede dejar de pensar en el hijo del “Tiburón”. “Belén, Salvador me ama. Y yo…Yo también, obvio que yo también Belén. Pienso en Salvador cuando me despierto, cuando me voy a dormir”, aseveró.

Pero la situación NO termina ahí. “Extraño que me diga ‘pituquita’, y estoy todo el tiempo pendiente al teléfono a ver si me manda un mensaje o me llama”, se lamentó.

Así que su hermana no dudó en aconsejarla, pese a tener menos años que ella. “Tienes que hablar con Felipe y ser valiente Gracia. Si no, vas a ser infeliz el resto de tu vida”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.