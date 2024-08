María Gracia Rizo Patrón no tiene ni idea de qué hacer con su futuro. La joven se muestra totalmente confundida sobre los sentimientos que tiene por su enamorado de toda la vida, Felipe Arosemena, y por su nuevo vecino, Salvador Gallardo.

Durante una conversación con su hermana menor Belén, María Gracia confesó que NO puede abandonar a Felipe después de que este le perdonara haberse besado con el hijo del “Tiburón”. “Ya lo decepcioné una vez, y él me perdonó. Yo no puedo hacerle algo así, no hay forma”, aseguró.

Pero para Belén esa no era una excusa válida. “Lo que le estás haciendo ahora es peor, Gracia. Las mentiras destruyen a las personas. Mira cómo nos destruyeron las mentiras de papá a nosotras”, contestó.

Aunque Gracia se mostró firme con su decisión: “Sí, pero yo no me atrevo. Yo no puedo. Belén, hubieras visto la cara de Felipe cuando me enseñó el departamento; es como si me estuviera regalando el mundo. Si yo le hago algo así, sería una traición horrible. Yo sí estaba enamorada de Felipe antes de conocer a Salvador”.

Y, al parecer, Belén tenía más clara la situación que Gracia. “Yo creo que tú no estabas enamorada de Felipe, sino de lo que representa. Felipe es un hombre maravilloso, él es muy bueno; pero Salvador también. Por algo te acostaste con él”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.