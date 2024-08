Techi De La Puente recibió la inesperada llamada de Rafael, el abogado de su aún esposo José Antonio Rizo Patrón. En la comunicación, la mujer le dejó en claro que si el padre de sus hijas reaparecía, lo denunciaría ante las autoridades.

Pero la amenaza no caló en el letrado. “Tranquila Techi. No hagas tonterías. Si haces eso, te vas a meter en un lío enorme”, aseveró Rafael. Pero Techi no se dejó intimidar: “No necesito tu ayuda, ¿sabes? Pero sí me hubiera gustado que por lo menos me advirtieran algo. Yo ya no les creo nada. Tú has sido cómplice de José Antonio desde el primer momento”.

Y Rafael refutó: “¿Advertencia? ¿Quieres una advertencia? Bueno pues, te advierto: sola no vas a lograr nada, vas a salir perdiendo”.

Esta última frase sorprendió a Techi, así que respondió con TODO. “A mí no me vengas a amenazar, que yo me las voy a arreglar como desde el primer momento, y como estoy ahorita: en mi casa, sola, esperando que me embarguen. ¿Y sabes qué? Por si no te quedó claro: no necesito tu ayuda y dile a José Antonio que lo voy a denunciar”, finalizó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.