Techi De la Puente aprovechó estar a solas con Micaela Gallardo en la cocina para ofrecerle sus más sinceras disculpas y agradecerle por acoger a su familia en casa. Pero, rápidamente, ambas parecieron conectar con el cariño.

“Mica, yo sé que esto ha sido muy difícil para nosotras, y te agradezco muchísimo el apoyo. Sé que no somos tus vecinas favoritas”, dijo Techi. “Al menos no está Gracia, ¿no? Y sí, la verdad es que esa cercanía entre usted y mi papá no es algo que me encante, pero ya es asunto de los dos”, respondió la estudiante de medicina.

En esa misma línea, Techi aseguró que la situación es incómoda porque siente que está invadiendo la vida de los Gallardo. “Quisiera que acabe lo más pronto posible”, aseveró.

Pero Micaela se encargó de tranquilizarla. “Yo sé que esta situación ha sido difícil para ustedes; sobre todo para usted que es la mamá y está sola”, la consoló. “Por eso les agradezco muchísimo la ayuda; especialmente a ti”, añadió Techi.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.