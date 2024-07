María Gracia Rizo Patrón se mudó con su enamorado Felipe Arosemena para huir de los problemas con su mamá Techi De La Puente. Pero, lo que verdaderamente animó a la joven para salir de su casa fue ver a su madre besándose con su vecino Manuel “Tiburón” Gallardo.

La joven no soportó ver la traición de su mamá a su papá José Antonio y le suplicó a su pareja que la saque de ahí.

Una vez instalados en la casa de los padres de él, Felipe se animó a preguntarle por la verdadera razón para mudarse juntos y María Gracia no pudo ocultar más el secreto.

“Me da mucha vergüenza. Encontré a mi mamá dándose un beso con el vecino. Sí con ese señor (Manuel Gallardo). Cuando lo vi casi me muero. Me dieron nervios, y rabia, y vergüenza. Me dio tanta rabia por mi mamá, me puse a pensar en mi papá y no es justo. No lo puedo creer. Nunca imaginé que mi mamá sería capaz de hacer algo así. Siento tanta vergüenza, prefiero no hablar del tema”, aseguró.

Felipe la entendió completamente y optó por abrazarla, al mismo tiempo que le decía: “Tranquila, yo estoy aquí cuando quieras”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.