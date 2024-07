Franco Gallardo encontró a su enamorada Margarita y a Benjamín discutiendo en la tienda, así que decidió intervenir. “¿Qué haces hablándole así a mi enamorada?”, le reclamó al joven.

Ante el temor de haber sido descubiertos, Benjamín lo negó todo. “Tranqui Franco, tú sabes cómo se pone tu flaca de intensa, quiere que le dé clases de matemática, pero le dije que no puedo”, aseguró.

Y Margarita le siguió el cuento: “Y no es que Benjamín no puede darme clases, sino que Belén no quiere. Se pone súper celosa, nunca pensé que era así de insegura”.

Sin embargo, Franco aún se mostraba reacio a la historia que le habían contado ambos. “¿Tanto escándalo por eso? Pero tú (Margarita) eres buenísima en matemática, no entiendo por qué quieres que él te enseñe”, le volvió a cuestionar a su enamorada.

Pero ella respondió tajante: “Lo sé amor, pero este año está súper difícil. A parte hay varios en la prom que se están poniendo las pilas para quitarle ese primer puesto”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.