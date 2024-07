Conchita no dejará pasar la oportunidad de conquistar a un pituco y sacarle celos a Manuel Gallardo. Por eso, ni bien conoció a Esteban en el club, la mujer se propuso conquistarlo a todo costo.

Por eso, para ir a su nueva cita, Conchita optó por alquilar un auto DE LUJO solamente para ir al restaurante.

Pero, como no quería manejar, les pidió a sus amigos Enrí y Goyo que la apoyen en su locura. Como el primero se negó porque no sabía manejar, al segundo no le quedó otra opción que aceptar. “Ya Goyito, me llevas y me traes, ¿o prefieres que te suba la pensión?”, le cuestionó Conchita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.