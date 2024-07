Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente hace poco establecieron que se iban a alejar por todos los problemas que están atravesando. Después de lo conversado, Loreta llegó a la oficina del “Tiburón Gallardo” para hablar sobre negocios. “Qué bueno que te encuentro solito, sin tus luchadoras… Sin tu ex y Techi”, fue lo primero que dijo cuando llegó. Acto seguido, Manuel le comenta que Techi ya no trabaja con él. “No me digas que apareció el sabandija de José Antonio, todo el mundo habla pestes de él en el club”, respondió Loreta.

Segundos más tarde, Loreta comenzó con coqueteos para nada discretos con Manuel. “No me digas que eres de izquierda. Me encantan los hombres de izquierda, me parecen tan apasionados”, comentó mirándola de forma muy sensual, mientras se iba acercando poco a poco. Al notar su actitud, Manuel intentó recordarle que es una mujer con esposo. “Casada, pero no difunta. Además, soy una mujer muy moderna”, fue la pícara respuesta de la amiga de Techi.

A pesar de los intentos de Manuel, nada perecía detenerla. “Dime una cosa, cómo es que un bombón como tú no se ha casado otra vez”, fue la forma en la que insistió con los que coqueteos. Sin embargo, Manuel hizo de todo para poner resistencia. “La verdad estoy bastante cómodo así”, contestó.

Loreta no se dio por vencida y siguió hasta el final. “Si estás tan apurado, podemos dejarlo para otro momento. Más bien, ¿por qué no aprovechamos el tiempo que nos queda para hacerme una capacitación?”, comentó. “Me encantaría trabajar contigo. Para eso necesito que me hagas un poquito de coaching”, agregó para finalmente robarle un beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.