Salvador Gallardo estaba triste por ver partir a María Gracia Rizo Patrón del barrio e irse a vivir con su enamorado Felipe Arosemena. Al principio, pensó que era para no estar cerca de él, pero su hermana Micaela fue la encargada de abrirle los ojos.

“Ella no se fue por ti. (Se fue) Por lo que vio entre mi papá y su mamá”, aseveró la estudiante de medicina.

Su hermano quedó sorprendido ante la revelación y le pidió más detalles. “(Gracia vio) Un beso (entre Techi y Manuel). Se puso bien pesada en la fiesta pro-fondos con mi papá. Primero él se hizo el tonto y luego me dijo que ella lo vio dándose un beso con la vecina. No te hagas el que no sabías. No sé tú, pero me parece recontra fuerte eso”, aseguró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.