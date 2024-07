Conchita Méndez se encontraba tomando desayuno con Enrí y Goyo, cuando el tema de la conversación giró en torno al incidente que vivió con María Teresa De La Puente en el terminal. Por su parte, la emprendedora se mostró bastante orgullosa por lo que había sucedido y lo narró como un hecho victorioso, mientras que Enrí la miraba aterrado.

“Casi desgracio a la desgraciada… Puse en su lugar a la pituca misia. Le di unos sarandones por ahí, porque claro, me ha hecho sufrir esa condenada”, expresó Conchita. Enrí le pedía que por favor ya se olvide Manuel y deje atrás el amor que vivió con él. “Olvídate de Manuel porque ya fue”, insistió su compañero.

Pero Conchita se negó. “No, porque ahora todo me cuadra. La tipa esa ya ni usa el anillo de casada”, sentenció. “Una cara pálida no me va a quitar a Manuel. Es más, si Manuel quiere una pituca, pituca va a tener. ¿Sabrán sus hijas que su mamá está tan enamorada?”, aseveró, pensando en si siguiente plan para arruinar a Techi.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.