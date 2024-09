Este viernes 27 de setiembre se transmitió el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas”. En esta edición, José Antonio Rizo Patrón buscó a Manuel Gallardo en su casa para lanzarle una ADVERTENCIA. “Tú ya ayudaste mucho a mi familia, pero ya me tienen de nuevo aquí, a su padre, para encargarse de ellas. Y mi mujer también que tenga a su esposo presente. Así que te quiero lejos de ella, ¿te queda claro? Lejos”, sentenció el aún esposo de Techi.

Pero NO solo eso. José Antonio también le recalcó a Manuel las diferencias que existen entre él y Techi, para alejarlos aún más. “Techi nació en cuna de oro. Ella no es para esta vida, Manuelito, le voy a dar todo lo que ella se merece, por eso estoy aquí, para darle todo lo que ella se merece”, aseveró.

En tanto, Belén Rizo Patrón se mostró preocupada por el supuesto “cambio de actitud” de su padre hacia su enamorado Franco Gallardo, y le pidió a este que NO bajara la guardia. “Me parece raro mi papá, Franco, o sea él es como Gracia, puede cambiar de un momento a otro. Ten cuidado ¿ya?”, le suplicó.

Y no solo eso. María Gracia Rizo Patrón sigue adelante con los planes de boda con Felipe Arosemena. Y recibió los modelos de vestidos de novia de un exclusivo atelier que podrá usar en su día especial. “Oh my Gucci, Ariel me acaba de mandar los vestidos que tiene disponible”, gritó Gracia emocionada.

Por último, Micaela Gallardo le confirmó a Felipe que su relación con Pato se acabó. “Era (mi enamorado), terminamos. (Tú tienes) Mucho que ver. Todo que ver”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.