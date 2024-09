Goyito quedó flechado por Génesis, una joven que pertenece a la religión a la que se acaba de unir. Y la acompañó hasta su casa para agradecerle por todo el apoyo que le ha brindado en la comunidad. “Gracias por su ayuda, hermana Génesis. Siento que de a pocos sigo el camino del Altísimo”, aseguró el joven.

“Me parece maravilloso. ¿Sabe? Le veo los ojitos y veo al Señor, es como si él me estuviera mirando (…) Él es amor puro y el amor es algo inconmensurable. Ama a tu prójimo como a ti mismo”, le respondió la mujer.

Totalmente flechado, Goyito no se iba a ir sin intentar dar el siguiente paso. “Yo me siento iluminado por esos ojitos preciosos”, le comentó. Y Génesis se mostró un poco incómoda: “La lujuria es un pecado y yo no quiero pecar y quedar mal ante los ojos del creador, quiero ser salvada”.

Así que Goyito optó por deshacer cualquier duda: “El Altísimo en su gloria debe estar pensando de que, si una hermana mira con cariño a otro hermano, tienen todo el derecho de demostrarse cariñito con un beso inocente, bendito y con amor”.

Las palabras de Goyo hicieron efecto porque Génesis accedió a darle un tierno beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.