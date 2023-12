“No se me acerque más”: Julieta echó a Martín Seminario del muelle | Papá en Apuros

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Martín Seminario llegó hasta el muelle de Chorrillos para conversar con Julieta Olaya sobre el dinero que había enviado con su papá. Sin embargo, la situación se le escapó de las manos.

“Eso de que me hayas plata en un sobre no era necesario. Julieta, escúchame por favor. Estuvo de más, lo de nosotros no tiene por qué ser así”, aseguró el Capitán de fragata. “Lo de nosotros no pues, eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es una deuda”, aseveró Julieta.

Pero el comandante no se iba a dar por vencido tan fácil. “Entre nosotros no existe solo una transacción bancaria. Somo adultos, si lo de nosotros no funcionó, no significa que no podamos tener una relación normal. Julieta, tú puedes ir a visitar a mis hijos cuando quieras”, aseguró Martín.

Pero Julieta, bien decidida, solo agregó: “Las cosas no son así. Para usted es tan simple, pero no se da cuenta que para mí no. A todo lo que hago le pongo corazón y yo no puedo tener con usted una relación normal. Yo me alegro por usted y la señora Natalia, de verdad, lo felicito. Pero por favor no se me acerque más. ¿No se da cuenta que me hace mal? Ahora váyase por favor”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.